Humahuaca: se registró un sismo de 3,9

Este lunes se registró un sismo en la provincia de Jujuy y se sintió en varias localidades. El mismo no generó daños, pero si mucha alarma en la sociedad. El epicentro tuvo lugar en la ciudad de Humahuaca.

De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se dio este lunes a las 17:45:y fue de 3,9 grados en la escala de Richter. El epicentro fue a 16 km al Este de Humahuaca,74 km al Norte de Tumbaya. Además, explicaron que fue a una profundidad de 7 kilómetros.