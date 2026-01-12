Vacunación y registro de mascotas en Alto Comedero

La comuna capitalina reiteró que hoy se realizará vacunación y registro de mascotas en el sector de avenida Forestal y Olimpia Barrionuevo, en Alto Comedero. Las atenciones se realizarán en dos turnos: por la mañana, de 9 a 12, y por la tarde, de 15 a 18.

Siguiendo con las acciones para la tenencia responsable de mascotas, mañana el quirófano móvil para castraciones estará presente desde las 14 en calle La Gaceta 324, en el barrio Los Molinos. Además, se llevará a cabo vacunación y registro de mascotas de 14 a 17, en la cancha de básquet del sector 1 del mismo barrio.

El miércoles las actividades continuarán en el barrio Bicentenario (Alto Comedero), específicamente en la intersección de El Aguilar y Barrancas. Allí se brindará vacunación y registro en dos turnos: por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 15 a 18.

Para el jueves 15, el quirófano móvil se trasladará al puesto de salud de Guerrero, donde la atención comenzará a partir de las 14.

Finalmente, el viernes 16, el quirófano móvil estará operativo desde las 14 en calle 519 N° 1337, en el sector de 192 Viviendas - 30 Hectáreas (Alto Comedero).

Desde el municipio, a través de su Dirección de Zoonosis, se recordó a los vecinos la importancia de la vacunación y el control de las mascotas, invitándolos a participar de estas jornadas que buscan promover la salud animal y el cuidado comunitario.