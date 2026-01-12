Barcelona venció a Real Madrid y es supercampeón

Barcelona venció venció por 3-2 a Real Madrid y se coronó campeón de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Raphinha, a los 36 minutos, y Robert Leandowski, a los 49', mientras que para los "Merengues" anotaron Vinicius, a los 47', y Gonzalo García, a los 51 minutos, todos en el primer tiempo. En el complemento, el tanto para el elenco dirigido por el alemán Hans-Dieter Flick lo anotó el propio Raphinha, a los 28'.

Franco Mastantuono, mediocampista surgido en River, ingresó a los 38 minutos del segundo periodo en lugar de Vinicius. En tanto, el neerlandés Frenkie de Jong se fue expulsado a los 45' del mismo periodo por una infracción sobre el francés Kylian Mbappé.

Con este resultado, Barcelona continúa con su gran presente que lo ubica en la cima de La Liga con 49 puntos, a cuatro del escolta Real Madrid y obtuvo por segunda vez consecutiva el título luego del triunfo ante el elenco de la capital española por 5-2 en 2025.

La primera parte tuvo un desenlace frenético: tres goles en tiempo de descuento que derivó en la igualdad en el resultado al descanso, pese a que el cuadro catalán supo dominar el balón durante gran parte del periodo.

Los azulgranas no podían trasladar la superioridad en la posesión al marcador hasta los 36 minutos cuando apareció Raphinha,quien tuvo revancha ante Thibaut Courtois luego de desperdiciar una clara oportunidad y esta vez no perdonó.

Cuando parecía que sería el "Barca" quien se iría al entretiempo en ventaja, apareció su compatriota Vinicius Junior con una desequilibrante jugada tras dejar dos rivales en el camino y definir con gran categoría.

En la siguiente acción, Robert Lewandowski demostró su gran categoría. El experimentado delantero polaco fue habilitado por Pedri y disparó sutilmente por encima del guardameta belga para poner el 2-1 para los comandados por Hans-Dieter Flick.

Con el tiempo de descuento, Gonzalo García aprovechó un rebote y anotó el 2-2.

La segunda parte comenzó movida, pero fue nuevamente Barcelona quien golpeó primero de la mano de Raphinha con algo de fortuna para anotar el 3 a 2 que se mantendría hasta el final.

Italia: Inter igualó con Napoli

SIGUE PUNTERO | INTER IGUALÓ, PERO SE MANTIENE EN LO MÁS ALTO.

Inter de Milán, con el argentino Lautaro Martínez de titular, empató 2-2 con Napoli en el marco de la fecha 20 de la Serie A y se mantiene como líder con 43 puntos.

El equipo negriazul llegaba a este encuentro como líder del torneo con 42 puntos, tres por encima del escolta Milán, que empató este domingo 1-1 ante la comprometida Fiorentina, y a cuatro del Napoli, tercero con 38 unidades.

Con la igualdad previa del Milán ante la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, Inter tenía una gran oportunidad en San Siro para estirar a seis puntos la diferencia con su escolta y máximo rival.

En este contexto, los del rumano Chivu fueron los que rompieron el cero en el marcador a los 9 minutos de juego con el gol de Federico Dimarco. En un ataque comandado por el centro por el argentino Lautaro Martínez, el delantero albiceleste abrió a su izquierda para el francés Marcus Thuram que, dentro del área, esperó que le pase Dimarco y le tocó la pelota a este que remató cruzado, poniendo el 1-0.

El equipo napolitano empató el partido a los 21 minutos con el gol del escocés Scott McTominay. Sobre la derecha, el macedonio Eljif Elmas desbordó y metió el buscapié al primer palo donde apareció el ex Manchester United de Inglaterra, anticipó al arquero suizo Yann Sommer e igualó el encuentro.

Ya en el complemento, a los 27 minutos, Inter volvió a adelantarse en el marcador con el gol de penal del turco Hakan Çalhanoglu, con un remate cruzado ante el vuelo del arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic a la derecha.

Sin embargo, Napoli lo empató nuevamente a los 36 minutos con el segundo gol de la tarde de McTominay. Tras un centro de Mateo Politano, Noa Lang logró meter la pelota en el área chica y el escocés no perdonó.