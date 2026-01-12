18°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
SALUD

Actividad física para el cuidado de la salud

Al menos 30 minutos todos los días, y con fortalecimiento muscular.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00
EJERCICIOS | LA ACTIVIDAD FÍSICA ES FUNDAMENTAL PARA PREVENIR ENFERMEDADES.

El Ministerio de Salud de Jujuy, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó practicar al menos 30 minutos de actividad física todos los días, y al menos dos veces a la semana realizar trabajo de fortalecimiento muscular que mejora el tono muscular y las articulaciones, refuerza los huesos y previene enfermedades, además de aumentar las defensas del cuerpo.

Siempre con previa consulta al médico de cabecera para iniciar o sumar actividad física, es clave también elegir el ejercicio de preferencia y más adecuado a la situación particular: caminar, correr, bailar, andar en bicicleta e inclusive realizar la práctica en el propio hogar con elementos como botellas de agua o una silla, en gimnasios o bien al aire libre, haciendo uso de los gimnasios urbanos en toda la provincia.

Con numerosos beneficios para la calidad de vida y una mejor salud integral, el hábito de la actividad física en todas las edades se debe realizar siguiendo siempre pautas de cuidado y, en verano, atendiendo también a las altas temperaturas.

Algunas recomendaciones: evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16, a fin de prevenir complicaciones como golpe de calor o insolación; en lo posible, usar ropa clara y gorra o sombrero; tener siempre a mano agua segura para hidratarse de manera adecuada antes, durante y después de la actividad física; usar protector solar y reaplicar cada dos horas, y si la temperatura es muy alta, reducir la intensidad de la actividad y realizar pausas para refrescarse, entre otros cuidados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD