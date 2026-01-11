Comenzaron olimpiadas en Tilcara

Como todos los años, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, la ciudad vive a pleno el "Enero Tilcareño" y en este contexto también el deporte recreativo tiene su lugar.

Es que ayer se lanzaron las tradicionales olimpiadas, organizadas por la municipalidad del lugar, que alberga a jóvenes y adultos de la ciudad y zonas aledañas.

Es una verdadera fiesta del deporte en la Quebrada que da contención a más de 150 jóvenes. Se inició con la tradicional marcha de la antorcha desde el monolito hasta plaza principal de Tilcara.

Los deportes a desarrollar serán futsal, vóley, básquet, handbol, mountan bike 10 kilómetro recreativo, juegos de mesa, desafío fitness y se cerrará con la primer carrera de la temporada "Tilcara Corre", edición verano, con 6K y 12K, abierto a todo el público.

La cita será el domingo 1 de febrero, largando en el frente del salón municipal General José de San Martín.

Las olimpiadas están en marcha y nuevamente su convocatoria es masiva.

"Estamos muy contentos porque se trata de un acontecimiento que une a la familia y va más allá de un resultado deportivo. Lo importante es divertirse y confraternizar durante este mes. Nuestra intendente, Sonia Pérez, siempre inculca que el deporte aleja a los chicos de los males que aquejan a la sociedad y entonces creemos que el esfuerzo en la organización vale la pena", sostuvo el director de Deportes de la comuna, Marcelo Burgos.

También confirmó que mañana darán inicio las colonias de vacaciones en Tilcara, organizadas por la Dirección de Deportes local. Están destinadas para niños y niñas de la localidad y zonas aledañas entre los 6 y 12 años.

Se convocará a más de 100 niños con actividades recreativas, deportes, talleres, teatro, tour, trekking, tirolesa y mucho más. También la idea es planificar un viaje a El Carmen para que los chicos disfruten de una jornada a pura pileta en el camping municipal, tal cual sucedió el año pasado.

El domingo 25 habrá mountain bike

En el marco del "Enero Tilcareño 2026", las actividades deportivas se hacen presentes.

Desde la Dirección de Deportes se invitó a todos a los amantes del mountain bike a participar de la carrera que se concretará el domingo 25 del corriente. A las 10 será la largada y el recorrido será por el Parque Lineal de la ciudad norteña.

Será una experiencias al aire libre más que atractiva, con el fin de ser parte de una jornada única de ciclismo recreativo.

Se invitó a sumarse al mencionado desafío, que combina la belleza de nuestros paisajes con la pasión por el deporte.

Las modalidades de la participación serán las siguientes.

Para atletas: Competir en las categorías de jugadores de las Olimpiadas Veraniegas por puntaje.

Para amantes del ciclismo: Participar como corredor libre (sin equipo) y competir por los premios generales.

Los interesados pueden comunicarse telefónicamente a los números 388-5898517 ó 388-5960097.

Largaron en San Antonio

CINCHADA | EN SAN ANTONIO COMENZARON LAS OLIMPIADAS VERANIEGAS.

Con mucha alegría y una gran convocatoria, la Municipalidad de San Antonio, a través de la Dirección de Deportes, dio inicio al encuentro deportivo y recreativo gratuito más esperado del año. Jóvenes, familias y amigos se reunieron para compartir, divertirse y celebrar el deporte como espacio de encuentro.

La jornada inaugural se vivió con emoción, sonrisas y un gran espíritu comunitario, dando comienzo a una nueva edición de las Olimpiadas Veraniegas. El lanzamiento contó con las palabras de bienvenida del secretario de Desarrollo Humano, Favio Díaz, quien destacó la importancia del deporte y la participación de toda la comunidad.

Luego, Pedro Coronel tuvo a su cargo el juramento a los equipos, reafirmando el compromiso con el juego limpio y el compañerismo.

El momento más emotivo llegó con el recorrido de la antorcha, símbolo de unión y confraternidad, representando valores como la solidaridad, la responsabilidad, el compañerismo y la igualdad.

Equipos participantes son Bad Boys, Las Boinas, La 7ma, Aston Birra, Damas y Caballeros de La Quema y El Santo

En esta primera fecha se disputó la disciplina cinchada, marcando el inicio de una competencia cargada de entusiasmo.

También en Perico

ANTORCHA EN PERICO

Se pusieron en marcha las Olimpiadas 2026, organiza la Municipalidad de Perico. Fue en Plaza San Martín, donde se realizó el acto de apertura y se dio comienzo a la competencia deportiva más esperada del año.

Un total de diez equipos participan con el objetivo de llegar a lo más alto y vivir una experiencia de integración, deporte y compañerismo.

La ceremonia fue encabezada por el Director de Deportes de la comuna local, Federico Tello, acompañado por el secretario de Gobierno, César Rodríguez; el secretario privado Ezequiel Pernea, y el padre Miguel Squissiarini, quien brindó su bendición a los participantes.

También asistió el presidente del Concejo Deliberante, Mario Abraham, y la concejal Mónica Alanís y funcionarios que acompañaron este importante lanzamiento.

De esta manera, la municipalidad a cargo de Rolando Ficoseco sigue apostando al deporte y a los jóvenes de la ciudad.

Mientras que ayer fue otra jornada a pleno con el maratón, donde los integrantes de los equipos se esforzaron al máximo para subirse al podio.

Precisamente, en damas, Chaja-Chaja terminó en primer lugar. TM4 fue segundo y el conjunto de Las Piratas concluyó tercero

En varones, Los Piratas fue el vencedor. Tercer Tiempo llegó en el segundo puesto y Chaja-Chaja en el tercero.

Se agradeció a cada deportista por dejarlo todo en la competencia y a la organización por hacer posible estas olimpiadas gratuitas que promueven el deporte, la inclusión y la vida saludable.