salud
Volcán
Plan estratégico de salud
En capital
alto comedero
El tiempo en Jujuy
celulares
Mariano Moreno
Agua potable
Calilegua
3884873397
El tiempo en jujuy

Sábado con probabilidades de tormentas aisladas

La temperatura máxima de hoy sería de 26 grados.

Sabado, 10 de enero de 2026 08:22

Comenzamos una nueva jornada que promete ser algo sofocante teniendo en cuenta que llovió durante la noche y parte de la madrugada de hoy y comenzó a salir el sol.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy con una temperatura máxima de 26 grados.

En la zona de los valles se espera que la temperatura máxima llegue a los 28 grados mientras que en el ramal llegaría a los 32 grados.

En Humahuaca también será una jornada con cielo mayormente nublado durante y la mañana y se esperan tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy.

Mientras que en La Quiaca la mañana será con cielo algo nublado y parcialmente nublado para la tarde de hoy pero a la noche se esperan tormentas asiladas con una temperatura máxima de 20 grados.

 

Últimas noticias

