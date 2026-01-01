Chayadores de mojones colmaron Maimará para celebrar el Año Nuevo

No cabe ni un alfiler en Maimará, desde la media mañana comenzaron a llegar los chayadores y las calles del pueblo, principalmente la avenida Belgrano y la plaza central, están abarrotadas de jóvenes simpatizantes de las comparsas y agrupaciones del pueblo.

En los mojones la música a todo volumen invita a sumarse a la celebración y a medida que se acercan los chayadores, cada uno cumple con la tradición pidiendo por un buen año y por el carnaval que viene. Pero aún no inició el festejo que todos vienen a buscar y disfrutar, seguramente alrededor de las 14 la fiesta sea plena.

Imposible | La plaza central de Maimará es el lugar de concentración de los chayadores.



Mientras esto sucede, continúan llegando los colectivos desde San Salvador de Jujuy colmados de pasajeros que descienden en el acceso norte, y desde allí se desplazan (caminando y cargando grandes conservadoras) hacia el pueblo por la Belgrano encontrándose con el primer mojón que es de la agrupación Los ácidos.

Un tramo más adelante casi a la altura de la plaza central está el mojón de la Agrupación Maimareña Casastchock, pero por ahora la reunión obligada a la espera de los espectáculos musicales en cada mojón es la plaza central, donde se aprovecha para brindar por el 2026 y hacer una suerte de pic nic degustando principalmente empanadas, tamales y sánguches que se ofrecen en la calle y restaurantes.

A escasos metros de la estación del Tren Solar de la Quebrada está el mojón de la Cuadrilla Flor de molle, es la única opción que tienen los copleros para cantar con el sonido de sus cajas y brindar con chicha y saratoga. Y en las proximidades del río Grande está el mojón de la comparsa Avenida de Mayo.

Colmada | Por la avenida Belgrano se desplaza la totalidad del público que llega al pueblo para celebrar.



Utilizando de guía la ruta nacional 9, cerca de ellas hay dos mojones, uno es de la comparsa Los poderosos runkankos y el otro de la comparsa Cerro negro, en las dos los chayadores celebran a lo grande, por lo que se recomienda asistir y celebrar a lo grande hasta el anochecer.

Alejados del pueblo, hacia el norte en el barrio San Pedrito están los carnavaleros de la comparsa Los PHO y en Sumay Pacha, celebraran los chayadores de la comparsa Los corazones de Sumay Pacha.

Otras comparsas y agrupaciones que también cumplirán con la tradición en el pueblo y prometen diversión y mucha alegría, son La unión obrera, Flor de airampo, la agrupación Unión alegre de La oyada, Los aflijidos, Los corchitos, La compostura, y la agrupación Los cachafaces.