Cielo despejado y máxima de 23 grados

Inicia una nueva jornada y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será agradable con una temperatura en la ciudad de San Salvador de Jujuy de 23 grados de máxima sin probabilidades de precipitaciones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Inicia una nueva jornada y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que será agradable con una temperatura en la ciudad de San Salvador de Jujuy de 23 grados de máxima sin probabilidades de precipitaciones.

La primavera de a poco hace sentir que está llegando por lo que para mañana ya se anticipa una temperatura máxima de 27 grados.

En la zona de los pericos y el ramal se anticipa para hoy una temperatura máxima de 25 grados.

En Humahuaca también será un día con cielo despejado y máxima de 18 grados aunque cuando el sol pierda por la tarde se espera que la temperatura descienda a los 9 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca para hoy se espera cielo despejado y una máxima de 19 grados.