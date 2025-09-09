Cortes programados de luz en San Salvador y San Antonio para mañana

EJESA informó que este miércoles 10 de septiembre se realizarán trabajos programados de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución de energía eléctrica en la capital jujeña. Las tareas se concentrarán en el barrio Huaico, el GAM 5, Los Molinos y zonas aledañas.

El corte de servicio está previsto para el horario de 08 a 14, aproximadamente. La empresa solicita a los vecinos de la zona tomar las precauciones del caso con los electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Otra zona en donde se llevarán a cabo tareas de mantenimiento será en San Antonio, las zonas afectadas serán Loteo Los Manzanos, Loteo Agostini, County Las Delicias, Bosque El Ceibal 1 y II, Jardín El Ceibal, Nuevo Alisos y zonas aledañas, en el horario de 9 a 14.

Según detallaron desde EJESA, los trabajos consistirán en el retiro de una línea de media tensión y su posterior reposición como parte de la instalación de nuevas vigas. Además, se procederá al cambio de seccionadores de carga.

El objetivo de estas intervenciones, explicaron, es mejorar la distribución y la confiabilidad del sistema eléctrico en estos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan optimizar el servicio, reducir interrupciones futuras no programadas y brindar una prestación más segura y estable para los usuarios.

EJESA recomienda a los clientes consultar sus canales oficiales para eventuales actualizaciones o cambios en la programación a causa de condiciones climáticas adversas u otros imprevistos operativos.