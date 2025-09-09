¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EJESA

Cortes programados de luz en San Salvador y San Antonio para mañana

EJESA realizará trabajos de mantenimiento este miércoles por lo que algunos barrios de la ciudad se verán afectados. También habrá cortes en San Antonio.

Martes, 09 de septiembre de 2025 13:45

EJESA informó que este miércoles 10 de septiembre se realizarán trabajos programados de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución de energía eléctrica en la capital jujeña. Las tareas se concentrarán en el barrio Huaico, el GAM 5, Los Molinos y zonas aledañas.

El corte de servicio está previsto para el horario de 08 a 14, aproximadamente. La empresa solicita a los vecinos de la zona tomar las precauciones del caso con los electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Otra zona en donde se llevarán a cabo tareas de mantenimiento será en San Antonio, las zonas afectadas serán Loteo Los Manzanos, Loteo Agostini, County Las Delicias, Bosque El Ceibal 1 y II, Jardín El Ceibal, Nuevo Alisos y zonas aledañas, en el horario de 9 a 14.

Según detallaron desde EJESA, los trabajos consistirán en el retiro de una línea de media tensión y su posterior reposición como parte de la instalación de nuevas vigas. Además, se procederá al cambio de seccionadores de carga.

El objetivo de estas intervenciones, explicaron, es mejorar la distribución y la confiabilidad del sistema eléctrico en estos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan optimizar el servicio, reducir interrupciones futuras no programadas y brindar una prestación más segura y estable para los usuarios.

EJESA recomienda a los clientes consultar sus canales oficiales para eventuales actualizaciones o cambios en la programación a causa de condiciones climáticas adversas u otros imprevistos operativos.

