Súper y gasoil superaron los $1.500, los premium los $1.700

En Jujuy el precio del combustible se actualizó una vez más en las estaciones de servicio en medio de una jornada marcada por el movimiento económico tras las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires.

En Jujuy el precio del combustible se actualizó una vez más en las estaciones de servicio en medio de una jornada marcada por el movimiento económico tras las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la nafta súper y el gasoil alcanzaron superar los $1.500 y los combustibles premium los $1.700 en algunas estaciones como lo fue ayer el caso de Shell.

Vale recordar que las modificaciones constantes se dan desde que la petrolera estatal YPF implementó el sistema que ajusta los precios de los combustibles en tiempo real según demanda, horario y competencia.

Condición que pone al resto de las banderas en la situación de tener que emparejar sus precios cada 10 o 15 días generando una gran dispersión de precios.

ESTACIÓN YPF | HASTA AYER LA INFINIA DIÉSEL A $1.716

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por distintos puntos de la ciudad se pudo ver que en las estaciones de YPF la nafta súper ayer costaba $1.472, infinia $1.710, diesel 500 $1.535 e infinia diesel $1.716.

En las estaciones de Shell, la nafta súper $1.502, nafta V-Power $1.706, diesel Evolux $1.566 y diesel V-Power $1.716. Y el GNC se vendía a $745.

Por otra parte, en la ciudad de Palpalá, en una estación de bandera blanca, los precios son los siguientes: súper $1.450, diésel 500 $1.470, diésel Euro $1.680 y el GNC $715. Precios considerablemente más bajos.

Estacioneros de la provincia expresaron su preocupación debido a que en solo dos meses el precio de los combustibles aumentaron casi el 9% y día a día va en aumento. Una situación a la que califican como "inentendible", según expresó la empresaria Silvia Ficoseco.

A esto se suma que el Gobierno nacional dispuso un aumento de los impuestos internos del combustible, que tras el desdoblamiento fue, del 1% para septiembre y del 1% para octubre.