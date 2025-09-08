Jujuy y La Vienne renovaron vínculos de cooperación recíproca

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, renovó el convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne por el período 2025-2028, consolidando así una relación iniciada en 2021 y que suma 15 misiones entre Jujuy y Francia, potenciando capacidades de médicos, bomberos y profesionales de la salud.

Al respecto, el mandatario destacó que “en esta nueva etapa vamos a avanzar en la creación de una plataforma común para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, SAME y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas rápidas, coordinadas y de calidad”.

Asimismo, confirmó que “impulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formación de recursos humanos en emergencias”.

Por otra parte y en compañía del director del SAME, Pablo Jure, Sadir presentó los protocolos provinciales de gestión de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con Múltiples Víctimas y Catástrofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis.

Finalmente agradeció al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que acompañan en la cooperación.