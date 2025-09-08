La unidad peronista obtuvo un contundente triunfo

Por Primero Jujuy Avanza

La aplastante victoria lograda ayer por el peronismo en la provincia de Buenos Aires dejó dos grandes conclusiones: la primera es que el modelo de Javier Milei requiere de cambios urgentes tanto en lo político como en lo económico, y la segunda es que cuando los peronistas juegan unidos en un mismo espacio su potencia electoral se multiplica exponencialmente.



Los bonaerenses, donde se concentra el 40% del padrón electoral, le dijeron ayer “basta” al ajuste en áreas sensibles como jubilaciones, discapacidad, salud y educación, “basta” a los insultos y maltratos al que piensa distinto y también “basta” a la obscena corrupción que emerge de los audios de Diego Spagnuolo y de cientos de testimonios más, incluyendo venta de candidaturas, sobreprecios, estafas con criptomonedas, descuento de salarios a funcionarios del Pami y la Anses y hasta acoso sexual, como en el caso del concejal salteño Pablo López.



En Jujuy creemos que la unidad del peronismo es la única manera de fortalecer la justicia social, por eso armamos Primero Jujuy Avanza como una alternativa política que incluye a las distintas vertientes del justicialismo que buscan diputados que voten de acuerdo a los intereses de los jujeños y no en base a lo que les digan desde la Casa Rosada o el Instituto Patria.

Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por el gran triunfo de ayer y también a todos los militantes peronistas que dejaron las mezquindades de lado y construyeron un proyecto de unidad provincial para ponerle freno al desastroso gobierno de Javier Milei.



En Jujuy, la opción que agrupa el peronismo unido tiene un solo nombre: Primero Jujuy Avanza