Invitan a una charla sobre la profesión docente en la universidad

La Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy (UTDUJ) invita a una importante charla sobre la profesión docente en el ámbito universitario. La disertación, a cargo de Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), se llevará a cabo el martes 9 de septiembre a las 10 horas en la sede de la CGT Regional Jujuy, ubicada en Patricias Argentinas 237.

El encuentro, titulado "La Profesión Docente", servirá como una introducción a uno de los módulos de la Maestría en Docencia Universitaria que dicta la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y que la UTDUJ ofrece de forma gratuita para sus afiliados.

Además de los temas vinculados al Convenio Colectivo de Trabajo y los derechos y deberes de los docentes universitarios, Ricci se referirá a la situación actual de las universidades frente al desfinanciamiento por parte del Estado Nacional. También se tratará la coyuntura salarial del personal de las universidades y el desfinanciamiento del sector de Ciencia y Tecnología.

Presentación de libro de Daniel Filmus

En el marco de la visita de Ricci, se llevará a cabo la presentación del libro de Daniel Filmus, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. El libro, co-escrito con Gabriela Dranovsky y Nicolás Lavagnino, "analiza las políticas públicas de ciencia, tecnología y educación superior en Argentina desde 1983 hasta la actualidad".

La obra utiliza datos, historia y reflexión política para explorar cómo las crisis del país impactaron en el desarrollo científico y universitario. La presentación promete ser un espacio de debate y análisis sobre el lugar estratégico que ocupan la ciencia y la educación en el desarrollo nacional.