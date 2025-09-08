¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Jujuy

3° Primavera en las Alturas

Uquía recibió al estudiantado de la Quebrada y Puna.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:00
"POR UNA JUVENTUD UNIDA" | FUE EL LEMA QUE REUNIÓ A LOS JÓVENES DE QUEBRADA Y PUNA.

El gobierno de la Provincia acompañó al estudiantado, dando continuidad a las acciones tendientes a descentralizar la Fiesta Nacional de los Estudiantes, bajo la consigna fue "por una juventud unida".

La jornada comenzó con una multitudinaria maratón, para continuar con juegos recreativos, concurso de hinchadas y presentación de la mascota de cada colegio.

En el colorido pueblo de Uquía se realizó la tercera edición y se vivió una jornada estudiantil con mucho fervor, a manera de anticipo de lo que será la llegada de la primavera.

La secretaria de Gestión de la gobernación, Analía Ruíz, agradeció la convocatoria y el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas del gobierno y municipios para llevar adelante un gran evento juvenil.

"Muy orgullosa de formar parte de este gobierno", comentó y agregó "esta, es una manera de descentralizar la fiesta de los estudiantes".

Participaron delegaciones de Cusi Cusi, Mina Pirquita, Rinconada, Susques, Puesto Sey, Guanca, Cieneguillas, Cangrejillos, Barrios, Tres Cruces, Abra Pampa, Mina El Aguilar y todas las localidades de la Quebrada.

 

