¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paso de Jama
Vaticano
Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma
Paso de Jama
Vaticano
Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Río Blanco

Piden circular con precaución por la ruta provincial 1

El pedido se debe a que peregrinos se encuentran caminando por la banquina con motivo del Jubileo de los Laicos.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 09:37

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy emitió una alerta para los conductores que circulen por la Ruta Provincial 1, específicamente en el tramo comprendido entre la ex casilla y el Santuario de Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya. El organismo señaló que la transitabilidad en la zona debe realizarse con precaución debido a la presencia de peregrinos que avanzan a pie por la banquina de la ruta.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy emitió una alerta para los conductores que circulen por la Ruta Provincial 1, específicamente en el tramo comprendido entre la ex casilla y el Santuario de Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya. El organismo señaló que la transitabilidad en la zona debe realizarse con precaución debido a la presencia de peregrinos que avanzan a pie por la banquina de la ruta.

Las autoridades viales hicieron un llamado a respetar estrictamente las normas de tránsito, reducir la velocidad, mantener una distancia de frenado adecuada y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad desplegado en la zona.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD