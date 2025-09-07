Piden circular con precaución por la ruta provincial 1

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy emitió una alerta para los conductores que circulen por la Ruta Provincial 1, específicamente en el tramo comprendido entre la ex casilla y el Santuario de Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya. El organismo señaló que la transitabilidad en la zona debe realizarse con precaución debido a la presencia de peregrinos que avanzan a pie por la banquina de la ruta.

Las autoridades viales hicieron un llamado a respetar estrictamente las normas de tránsito, reducir la velocidad, mantener una distancia de frenado adecuada y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad desplegado en la zona.