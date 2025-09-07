Caso Rubén “Pocho” Oviedo: primera audiencia preliminar

ESTEBAN FRAZZI

El jueves 18 del corriente mes en el fuero judicial de la capital jujeña se va a llevar adelante la primera audiencia preliminar de la causa que investiga la muerte de Rubén "Pocho" Oviedo, tras ser atropellado por un motociclista en estado de ebriedad el 13 de abril de 2019 en la avenida Córdoba de la capital jujeña. En consecuencia, la víctima perdió la vida en enero de 2020 tras estar internado durante nueve meses en grave estado. El único imputado, Mauro Luciano Aredes, está acusado del presunto delito de "homicidio simple con dolo eventual", hecho que tuvo como escenario las inmediaciones del Parque San Martín.

La novedad fue confirmada a este diario por Patricia Oviedo, hija de la víctima y quien es la voz de una familia que en su larga lucha por alcanzar la justicia parece haber encontrado la senda indicada para quienes hace más de cinco años que sufren la pérdida de "Pocho", como se lo conocía cariñosamente.

"La expectativa que tenemos como familia es que se haga justicia para que esto deje de pasar. Ya a mi papá no me lo van a devolver más, pero por lo menos que su muerte no sea en vano, que sean las penas ejemplares, que el tipo (por Mauro Aredes) esté encerrado 25 años, que sepa lo que es estar encerrado", afirmó de manera contundente Oviedo a El Tribuno de Jujuy.

HIJA | PATRICIA OVIEDO, QUIEN BRINDÓ SUS PALABRAS A ESTE DIARIO

Cabe aclarar que aún no se trata de la instancia de juicio propiamente dicha, aunque no deja de ser un paso importante en el reclamo de justicia. La audiencia será desde las 8 ante la magistrada María Margarita Nallar, como presidente de trámite. Allí también van a comparecer el imputado Aredes y la querella representada por Carlos Sebastián Espada, letrado que patrocina a la familia Oviedo.

"Uno de los primeros pasos tiene que ver con esta audiencia preliminar, que es donde finalmente se va a debatir la responsabilidad penal del señor Aredes", explicó Espada tiempo atrás, luego de la segunda suspensión.

Cabe recordar que la primera suspensión de la audiencia preliminar fue el 25 de septiembre de 2024, debido a que el nuevo fiscal de la causa no había sido notificado. Mientras que la segunda fue el 12 de diciembre pasado, por la superposición de fechas para la jueza designada.

La requisitoria de la Fiscalía jujeña

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el 13 de abril de 2019 el único acusado, Mauro Aredes, conducía una motocicleta de alta cilindrada, acompañado por otra persona, cruzó el semá foro en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, de 77 años. La víctima caminaba desde la vereda del hospital “Materno Infantil” hasta el Parque San Martín, en donde estaba por participar de una clase de tango.

En un primer momento el inculpado intentó fugarse del lugar, aunque fue detenido por los transeúntes y luego aprehendido por los efectivos policiales. Seis horas más tarde del siniestro, el protagonista fue sometido al control de alcoholemia que resultó positivo en 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). A raíz de la embestida, Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció en enero de 2020, luego de nueve meses de internación en terapia intensiv