6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tendencias

Cómo será la fiesta de compromiso entre Mauro Icardi y La China Suárez

El futbolista y la actriz darían un importante paso en su relación a fin de año.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 10:38

La relación entre Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi avanza a pasos agigantados y así es que los anillos de compromiso que compraron en Miami como símbolo de su unión, tendrían una fecha de estreno en un gran evento.

Casi cuatro meses atrás, la feliz pareja adquirió un par de alianzas Louis Cartier Vendôme, color oro rosa con diamantes blancos de 18 quilates, valuadas en US$6850 y compartieron la noticia con sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, ahora el periodista Guido Zaffora indicó que, tanto la intérprete como el delantero del Galatasaray viajarían a Argentina a fin de año para celebrar su amor, aunque el mismo comunicador esquivó rotundamente la palabra “casamiento”.

Así, Zaffora reveló que se comprometerían en una fiesta con amigos, donde harán honor a su unión y seguramente darán que hablar por realizar la reunión en su país natal, ya que siempre terminan con algún cruce frente a sus ex parejas, ya sea por Wanda Nara, Nicolás Cabré o Benjamín Vicuña.

