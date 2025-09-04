Sustrajo un carrito con golosinas

Un sujeto fue detenido, luego de sustraer un carrito con golosinas y ser descubierto mientras escapaba. Un cómplice logró escapar.

Un sujeto fue detenido, luego de sustraer un carrito con golosinas y ser descubierto mientras escapaba. Un cómplice logró escapar.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado martes alrededor de las 10 sobre un tramo de la calle Snopek del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales realizaba recorridos preventivos, cuando fue alertada por transeúntes sobre la presencia de dos personas que se llevaban un carrito con golosinas de manera presurosa, lo que levantó sus sospechas.

Los inculpados escapaban en un camino con dirección al asentamiento 4 de Agosto del populoso sector barrial y al percatarse de la presencia policial, abandonaron lo sustraído y emprendieron la fuga.

Uno de los malvivientes fue reducido a los pocos metros, sin embargo su cómplice logró escapar.

El protagonista fue trasladado a la Seccional 56° y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Al momento del traslado del inculpado, la damnificada se encontraba realizando la correspondiente denuncia y recuperó su herramienta de trabajo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 56°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.