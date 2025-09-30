Cinco heridos tras un vuelco en la Quebrada del Mal Paso

Un grave siniestro vial en la Ruta Nacional N° 52, a la altura de la Quebrada de Mal Paso, movilizó a los equipos de emergencia, logrando el rescate exitoso de cinco ocupantes de una camioneta. El siniestro habria pasado después de las 13 cuando una camioneta Toyota Hilux se precipitó cerca de 60 metros hasta el lecho seco de un río.

La operación, coordinada por la Unidad Regional 3 de la Policía de Jujuy y el personal del SAME Susques, requirió una respuesta inmediata y multidisciplinaria. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional 20, Bomberos y Criminalística.

Los equipos desplegaron un operativo de anclaje, descenso y extracción para llegar hasta el vehículo siniestrado. La rápida sincronización entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia fue crucial para salvar la vida de las víctimas.

Los cinco ocupantes fueron rescatados con vida. La mayoría presentó politraumatismos leves y fue atendida en el lugar o derivada al hospital de Susques para una evaluación preventiva. Sin embargo, un hombre con traumatismo encéfalo craneal (TEC), tras recibir la primera atención crítica en la zona, requirió ser trasladado al hospital Pablo Soria debido a la gravedad de su estado.