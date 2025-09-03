Enfrentó y redujo a golpes a un presunto ladrón

Un hombre enfrentó y redujo a golpes a un hombre que blandía machetes y había intentado ingresar a un inquilinato con fines de robo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del lunes pasado en un sector del barrio San Carlos de la ciudad de El Carmen.

En esas circunstancias, un hombre que llegaba a bordo de su vehículo a su domicilio observó que en la vereda de su vivienda había un hombre destrozando cajones de verduras y blandía machetes, uno en cada mano, amenazando a los transeúntes.

El hombre dueño de casa le pidió al alborotador que se retirara, que de lo contrario llamaría a la Policía y lejos de acatar el pedido, el inculpado se abalanzó sobre el hombre, intentando agredirlo.

Allí empezó un forcejeo, hasta que en un momento determinado el hombre logró quitarle una de las armas blancas, luego le propinó golpes de puños en el rostro, hasta dejarlo tendido en el piso, situación que aprovechó para desarmarlo.

Los efectivos de la Seccional 8º de El Carmen se hicieron presentes en el lugar, tras recibir el alerta a través del sistema de emergencia 911 y luego de entrevistarse con los vecinos, procedieron a la demora del inculpado y secuestraron dos machetes y un cuchillo que tenía oculto entre sus pertenencias.

Los damnificados relataron que el hombre ingresó al inquilinato con intenciones de robo y cuando uno de los vecinos se percató de ello e intentó sacarlo, este se puso muy violento y lo amenazó con las armas blancas que blandía.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del protagonista, quien parecía estar intoxicado por el consumo de sustancias prohibidas.

El protagonista opuso resistencia ante la presencia policial y tuvo que ser nuevamente reducido utilizando la fuerza necesaria y luego esposado, para ser trasladado a la sede policial.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen.