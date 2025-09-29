Palpalá apoya la inclusión de niños con TEA

El ejecutivo municipal, continúa su labor de promoción de la inclusión y la contención a familias de niños con autismo en la ciudad de Palpalá. En este contexto desde el espacio TEA “Corazones Azules” se desarrollan talleres y charlas que generan espacios de encuentro con padres, donde pueden compartir experiencias. Recientemente, se llevó a cabo la charla-taller "Ser padres de un niño con Autismo" en la Casa de la Cultura, que contó con amplia convocatoria. Así también, se celebró la llegada de la primavera en el CIC del barrio Canal de Beagle, junto a los alumnos que concurren al espacio de contención del municipio.

El evento congregó a padres, educadores y miembros de la comunidad, con el propósito de brindar herramientas y conocimientos para comprender y apoyar a los niños con TEA. Antonia Mamaní, representante del grupo TEA “Corazones Azules”, subrayó la importancia del taller para sensibilizar a la comunidad de Palpalá sobre el autismo, buscando que comprendan a los niños con TEA y apoyen a sus familias en educación y salud.

El evento contó con la participación de la Fundación Lazos de Unión, APS, docentes y familias. Andrea Castro, madre participante, expresó su alegría por compartir experiencias y concientizar sobre las necesidades de los niños con autismo. Gabriela López, docente, destacó la importancia del apoyo familiar y la colaboración entre familia, comunidad y educación, agradeciendo al municipio de Palpalá por brindar espacios de información y apoyo.

Otra de las actividades desarrolladas por "Corazones Azules" fue el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con un taller de pintura en el CIC del barrio Canal de Beagle. Teresa Morales, docente jubilada y colaboradora, destacó la creatividad de los niños y la importancia de su integración, expresando su agradecimiento al municipio por proporcionar un espacio para estas actividades.