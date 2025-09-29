Humahuaca y Tilcara estrenan la Historia Clínica Electrónica

A través de la Unidad de Informática, el Ministerio de Salud de Jujuy avanza con la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en las diferentes regiones de la provincia sumando esta semana a los hospitales General Belgrano de Humahuaca y Salvador Mazza de Tilcara, con la correspondiente capacitación a los equipos de Estadísticas, facturación y profesionales de la salud.

Teniendo en cuenta la modernización del Estado que impulsa el Gobierno de la Provincia y de acuerdo a los ejes del Plan Estratégico de Salud II, la HCE permite disponibilidad de los datos clínicos de cada paciente para los profesionales actuantes, es decir, acceso a la información unificada desde cualquier establecimiento sanitario que cuente con conectividad en la provincia, lo que facilita la toma de decisiones médicas.

En este marco, al concurrir a los establecimientos públicos, las personas usuarias deben presentar DNI, carnet de su obra social y facilitar un correo electrónico y número de teléfono móvil para recibir recordatorios.

En el caso del Hospital de Tilcara, junto a la habilitación de la HCE inició también con acceso al Portal de Imágenes, es decir, centralización de las imágenes médicas denominada SUPERPACS para la disponibilidad de los resultados digitales de estudios de los servicios de diagnóstico por imágenes.

La Historia Clínica Electrónica se implementa de manera progresiva desde septiembre de 2024 en el sistema público provincial, logrando la digitalización integral de la información de Consultorios Externos, Guardia e Internación en hospitales Pablo Soria, Materno Infantil, San Roque, Centros de Especialidades Norte (CEN) y Centro de Especialidades Sur (CES) – Snopek de la capital jujeña, Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa mientras en lo próximo se sumarán hospitales de Maimará y La Quiaca.

¿Qué es la Historia Clínica Electrónica?

La Historia Clínica Electrónica es un documento digital o electrónico obligatorio, integral, auténtico, inalterable, perdurable, único y seguro donde constan todas las actuaciones de los equipos profesionales y auxiliares de la salud respecto de cada persona. También se incluyen los procesos asistenciales indicados y recibidos por cada paciente y los datos actualizados de su estado de salud. Toda esta información busca garantizar una asistencia adecuada.

Mediada con el uso de tecnología, la Historia Clínica Electrónica agiliza el proceso de atención, permite acceso inmediato a los datos del paciente, mejora los tiempos de resolución y colabora en la toma de decisión médica, favoreciendo además la propia experiencia de la persona que acude a la consulta.

La HCE es una solución del Hospital Privado Universitario de Córdoba cuyo desarrollo corresponde a la Empresa TIPS, adaptando la funcionalidad a las necesidades del sistema público de salud de Jujuy.