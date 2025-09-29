°
29 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Los Simpson
Los Simpson

Zoonosis

Continúa la campaña de castración en distintos puntos de la ciudad

 En esta ocasión, el operativo se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre en distintos puntos de la ciudad, donde se entregarán turnos gratuitos para la esterilización de perros y gatos.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 19:38

En la oportunidad se otorgarán 30 turnos  para  intervenciones en el Centro Modelo I; 60 turnos para el Centro Modelo II (30 para el turno mañana y 30 para el turno tarde); 30 turnos para intervenciones en barrio El Obrero y 30 para el Quirófano Externo Ana Ríos del Hogar San Roque

Los lugares habilitados y la cantidad de turnos disponibles son los siguientes:

  • Edificio 9 de julio, ubicado en calle 9 de Julio esquina Oscar Orías.
  • Centro Modelo de Zoonosis 1, ubicado en calle Av. Raúl Galán esquina Av. Presidente Perón.
  • Centro Modelo de Zoonosis 2, ubicado en Avda. Yuto entre Chalicán y Mina 9 de Octubre.
  • Quirófano externo, centro de castraciones Anita Ríos (Hogar San Roque). Comunicarse al 3885170851.
  • Delegación Villa Jardín de Reyes, Avda. Jorge Cafrune 1562.

Desde el municipio recordaron que los propietarios de mascotas interesados en acceder al servicio deberán acercarse personalmente a las sedes mencionadas para solicitar su turno.

Asimismo, remarcaron que los requisitos para las castraciones son: que los animales no estén preñados, no se encuentren en celo, tengan más de seis meses y menos de ocho años de edad, y cuenten con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.

