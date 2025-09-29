Continúa la campaña de castración en distintos puntos de la ciudad

En la oportunidad se otorgarán 30 turnos para intervenciones en el Centro Modelo I; 60 turnos para el Centro Modelo II (30 para el turno mañana y 30 para el turno tarde); 30 turnos para intervenciones en barrio El Obrero y 30 para el Quirófano Externo Ana Ríos del Hogar San Roque

Los lugares habilitados y la cantidad de turnos disponibles son los siguientes:

Edificio 9 de julio, ubicado en calle 9 de Julio esquina Oscar Orías.

Centro Modelo de Zoonosis 1, ubicado en calle Av. Raúl Galán esquina Av. Presidente Perón.

Centro Modelo de Zoonosis 2, ubicado en Avda. Yuto entre Chalicán y Mina 9 de Octubre.

Quirófano externo, centro de castraciones Anita Ríos (Hogar San Roque). Comunicarse al 3885170851.

Delegación Villa Jardín de Reyes, Avda. Jorge Cafrune 1562.

Desde el municipio recordaron que los propietarios de mascotas interesados en acceder al servicio deberán acercarse personalmente a las sedes mencionadas para solicitar su turno.

Asimismo, remarcaron que los requisitos para las castraciones son: que los animales no estén preñados, no se encuentren en celo, tengan más de seis meses y menos de ocho años de edad, y cuenten con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.