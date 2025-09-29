Jujuy sigue participando en la FIT 2025

La FIT es una oportunidad para implementar diferentes acciones estratégicas que son parte de la agenda del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia.

Destacándose los siguientes eventos:

- Con la participación de Ministros y Secretarios, se realizó el relanzamiento del Sistema Argentino de Calidad Turística 2025.

- Se presentó el programa “Promover verano“, como parte de las acciones de futuro inmediato, con sello y lineamientos a nivel regional y nacional.

- Se llevó adelante el conversatorio Best Tourism Villages (BTV) de los pueblos seleccionados, con la presencia de Maimará en representación al Gobierno de la Provincia de Jujuy.

- La degustación de tragos con sabores de Jujuy.

- La entrevista al Ministro en el medio “El Mensajero“.

Los productos típicos también tuvieron su espacio: los tradicionales alfajores “Allpaaq” y “El Molle” fueron presentados en el Espacio GustAr, consolidando a la provincia en el mapa de la innovación gastronómica regional.

A lo largo de la tarde, las degustaciones de cocina jujeña y tragos con identidad local en los stands de Jujuy y Norte permitieron a los visitantes recorrer un abanico de experiencias que combinan lo ancestral con lo contemporáneo.