29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Triple crimen de Florencia Varela

Triple crimen: detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro

La mujer fue arrestada luego de brindar una entrevista en A24.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 19:24

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de manejar la camioneta blanca en la que llevaron a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela, fue detenida.

La mujer estaba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad.

Efectivos de la DDI La Matanza y Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, las autoridades realizarán “el acta en la Ciudad” por la jurisdicción y luego será trasladada a La Matanza.

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, las autoridades realizarán "el acta en la Ciudad" por la jurisdicción y luego será trasladada a La Matanza en carácter de "partícipe".

El defensor dialogó con la prensa y afirmó que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro, quien es la séptima apresada en el caso luego de las capturas de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

Por su parte, Ariel Giménez, el hombre que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterraron los cuerpos, los cuales fueron cubiertos con hormigón, se negó a declarar este martes, mientras que continúan las búsquedas de Julio Valverde, alías "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.

