Jefes comunales de la Puna solicitaron obras públicas

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis encabezó una reunión con comisionados y autoridades comunales del norte de la provincia. Durante el encuentro, los representantes expusieron sus principales requerimientos vinculados al desarrollo de sus comunidades y, a la vez, manifestaron su respaldo al proyecto de gobierno y a la actual gestión provincial.

Participaron de la reunión el exdiputado provincial Osvaldo Cuellar, el exdiputado provincial Alfredo Tinte; Abel Santos, comisionado de Cieneguillas; Darío Puca, comisionado de Coranzulí; Diego Ramos, comisionado de Cangrejillos; Ariel Cussi (comisionado), Rodrigo Rojas (vocal) de la Comisión Municipal de Puesto del Marqués; Jaquelina Llampa, electa comisionada de Mina Pirquitas; Héctor Martiarena, electo comisionado de Pumahuasi; Wilfredo Valdiviezo, vocal electo de Abralaite; Abel Figueroa, concejal de Abra Pampa, y Tatiana Portillo, asesora técnica y proyectista de comisiones municipales de Jujuy Crece en la Puna.

Al finalizar la reunión, Abel Santos comisionado de Cieneguillas, dijo que los jefes municipales "planteamos nuestras inquietudes para ir trabajando en lo que queda del año y ver cómo vamos a encarar a partir de diciembre el trabajo en nuestros municipios".

Santos dio más detalles de la reunión, señalando que también se abordaron asuntos referidos a "obras públicas, como ser el asfalto, cordón cuneta, refacciones de las instituciones; trabajos que hacen falta en la jurisdicción", además del "tema del agua para los productores y ganaderos de la zona de Cieneguillas".

El comisionado municipal se mostró muy satisfecho por lo productiva de la reunión, y señaló que el vicegobernador "está dispuesto a acompañar en cada una de las gestiones y necesidades que tenemos en cada uno de los municipios", resaltando la respuesta del presidente de la Legislatura en ese sentido.

Finalizó agradeciendo al vicegobernador por las gestiones comprometidas "para cada una de nuestras comunidades, y a los legisladores que nos están acompañando en nuestros trabajos diarios que llevamos adelante en nuestras comunidades. Es muy importante el acompañamiento que nos están brindando hasta el día de hoy", remarcó.