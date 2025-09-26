°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Carrera de medicina en Jujuy

Últimas horas para preinscribirse en medicina de la UNJU

Los aspirantes tienen hasta este viernes 26 de septiembre para completar el trámite online. El ingreso, para 60 estudiantes, incluye un curso de nivelación virtual y un examen en febrero de 2026.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 10:53

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) cierra este viernes 26 de septiembre el período de preinscripción online para la Carrera de Medicina, una de las más demandadas en la provincia. Quienes no completen el trámite en la plataforma SIU Guaraní antes de la medianoche quedarán excluidos del proceso de ingreso para el ciclo lectivo 2026.

Desde la coordinación de la carrera confirmaron que hasta el momento se ha registrado “un número importante” de aspirantes, aunque no precisaron la cifra exacta. La modalidad de preinscripción es exclusivamente digital a través del sitio web oficial de la universidad.

Curso de Nivelación Obligatorio

Una vez finalizada la preinscripción, los postulantes deberán aprobar un cursillo de nivelación que se desarrollará de manera virtual entre octubre y diciembre de este año. El curso, que se dictará en la plataforma UnjuVirtual, constará de cinco módulos evaluativos que abarcan las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Formación Médica Psicosocial, Comprensión de Textos y Uso de Tecnologías Aplicadas a la Medicina.

La aprobación de estos módulos es un requisito indispensable para poder presentarse al examen de ingreso definitivo, que está programado para febrero de 2026.

Cupo y Inicio de Clases

El acceso a la carrera es por estricto orden de mérito según el resultado del examen. Solo los primeros 60 clasificados lograrán una vacante para comenzar a cursar el próximo 16 de marzo de 2026.

La sede provisoria donde se desarrollarán las clases será la Escuela Técnica "Herminio Arrieta", ubicada en la localidad de Libertador General San Martín. Los interesados en obtener más información pueden consultar las vías de comunicación oficiales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJU.

