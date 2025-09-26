La jueza Laura Lamas solicitó licencia e inició vindicación

Tras el escándalo mediático por la presunta filtración de conversaciones que figuran en un expediente judicial, que tendría como protagonistas al excura Luis Bruno, acusado de haber abusado a una mujer en estado de extrema vilerabilidad, al obispo de Jujuy Daniel Fernández y la jueza de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada ha iniciado formal proceso de vindicación y solicitó licencia.

Así lo hizo saber a través de un comunicado, el departamento de prensa del Poder Judicial de la provincia, donde aclara que la jueza de la Suprema Corte de Justicia Laura Lamas González, en razón de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que la mencionan y relacionan con la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno (investigado por el presunto delito de abuso sexual), ha puesto en conocimiento del Alto Tribunal que integra, que desde ayer ha iniciado formal proceso de vindicación en cumplimiento de la obligación prevista en el Artículo 62 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.

La citada constitucional establece que "el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución".

Asimismo, la jueza ha solicitado el uso de licencia hasta tanto culmine el proceso de vindicación y cumpla con la obligación impuesta.

De igual manera, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá querella criminal en contra de quienes resulten los autores materiales e intelectuales de tan mendaces acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y facilitado una información falsa y engañosa, reclamando además, los daños y perjuicios.

Denuncia en su contra

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez le dijo a los medios que la mujer que denunció los supuestos hechos de abusos que sufrió por parte del excura Bruno, también denunció penalmente al obispo Fernández y a la jueza Lamas.

"Hay una investigación en curso y los fiscales que tienen la causa, están esclareciendo todos los aspectos vinculados a este chat, que en principio es una evidencia que está incorporada a la causa que se sigue contra el sacerdote (Bruno). Luego hubo una denuncia por parte de la víctima en contra de obispo y de una vocal de la Suprema Corte (Laura Lamas), que está en curso de investigaciones", dijo el procurador general.

Por otra parte Lello Sánchez hizo referencia al comunidad del MPA, respecto del caso que conmueve a la comunidad. "La intención del comunicado no fue restringir el acceso a la información de los ciudadanos, porque todo el mundo tiene derecho a enterarse de las cuestiones que hacen a asuntos públicos, uno de esos es la Administración de Justicia. Lo que sí se puso de manifiesto es que esa información, que luego fue propalada por un canal de la capital federal, estamos investigando quién pudo suministrar esa información porque a nosotros nos preocupa la víctima.Acá hay una mujer que sufrió un abuso sexual y es nuestro deber protegerla".