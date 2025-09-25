°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

Un stand inclusivo, amigable y saludable

Concientizan sobre la importancia de comer bien.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 22:05
COMPROMETIDO | EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

La Dirección de Seguridad Alimentaria participa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un stand inclusivo, amigable y saludable instalado en la Ciudad Cultural. La iniciativa tiene como finalidad enseñar y concientizar sobre la importancia de una alimentación saludable, destacando los alimentos que se pueden consumir todos los días para cuidar la salud y prevenir enfermedades.

PLENA LABOR

La encargada Fabiana Sandoval junto a su equipo integrado por Nancy Llanez y Mary Fruyano, destacó que "para hacerlo de una manera divertida, preparamos juegos recreativos y didácticos para niños, adolescente. Además de entregar premios, también brindamos charlas cortas e informativas y compartimos material y folletería para que cada familia pueda llevarse a casa información práctica y útil".

"Queremos invitar a todos los chicos, adolescentes y familias a acercarse, participar de las actividades y descubrir que comer sano también puede ser divertido. Los esperamos en nuestro espacio, porque pequeños cambios en la alimentación pueden marcar una gran diferencia en nuestra vida cotidiana", sostuvo.

 

