Casa de Jujuy en Buenos Aires con su stand

Bajo la dirección de Ester Delgado, la Casa de Jujuy en Buenos Aires este año participará en la Feria Internacional de Turismo con un espacio destacado en el stand de Jujuy sumando su valioso aporte en la promoción turística de la provincia.

A la vez difundirá la función que cumple como representación oficial del Gobierno de Jujuy y aprovechará la gran cantidad de público que concurre a la muestra, para asesorar y brindar sus servicios a los residentes jujeños en la Ciudad de Buenos Aires y jujeños que lleguen a visitar la exposición.

La promoción cultural y turística que efectúa anualmente es vital para que los argentinos que llegan a la Caba elijan visitar Jujuy.