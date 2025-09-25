°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Día del Empleado de Comercio
Taller de Lecto-Escritura “Leer para Crecer”
triple femicidio
“Aprender haciendo”
Asociación de Educadores Provinciales
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Día del Empleado de Comercio
Taller de Lecto-Escritura “Leer para Crecer”
triple femicidio
“Aprender haciendo”
Asociación de Educadores Provinciales

DÓLAR OFICIAL

$1355.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Casa de Jujuy en Buenos Aires con su stand

Por primera vez participará en la Feria turística más importante.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 22:23

Bajo la dirección de Ester Delgado, la Casa de Jujuy en Buenos Aires este año participará en la Feria Internacional de Turismo con un espacio destacado en el stand de Jujuy sumando su valioso aporte en la promoción turística de la provincia.

A la vez difundirá la función que cumple como representación oficial del Gobierno de Jujuy y aprovechará la gran cantidad de público que concurre a la muestra, para asesorar y brindar sus servicios a los residentes jujeños en la Ciudad de Buenos Aires y jujeños que lleguen a visitar la exposición.

La promoción cultural y turística que efectúa anualmente es vital para que los argentinos que llegan a la Caba elijan visitar Jujuy.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD