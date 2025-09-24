A cinco años del femicidio de Iara Rueda

Este miércoles 24 de septiembre se cumplen cinco años del femicidio de Iara Sabrina Rueda, la joven de 16 años asesinada en Palpalá, y su familia convoca a una jornada de reclamo para mantener viva su memoria y exigir justicia. Las actividades incluyen una marcha de silencio por la mañana y una misa por la tarde.

La convocatoria es a las 09:30 en la Plaza Belgrano, desde donde los manifestantes se dirigirán en una marcha de silencio hacia los alrededores de la Casa de Gobierno. El reclamo central apunta a la demora en el proceso judicial. En redes sociales, circulan consignas que exigen “que se dictamine fecha de juicio a los funcionarios que faltaron a su deber”.

Para las 18:00, está programada una misa en la Parroquia San Cayetano en memoria de Iara, a la que asistirán familiares, allegados y organizaciones de género. Se espera que la convocatoria trascienda y sume a distintos sectores sociales que reclaman una respuesta efectiva del Estado ante la violencia machista.

El caso que conmovió a Jujuy

Iara Rueda tenía 16 años cuando fue reportada como desaparecida en septiembre de 2020. Tras cinco días de búsqueda por parte de su familia, ya que la denuncia no activó el protocolo correspondiente con la urgencia requerida para una menor de edad, su cuerpo sin vida fue hallado en un descampado. Su muerte fue uno de los 11 femicidios registrados en la provincia ese año.

La repercusión del caso llevó a la sanción de la Ley N° 6186, conocida como “Ley IARA”, que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en todo el territorio de Jujuy por dos años, una medida que posteriormente fue prorrogada hasta octubre de 2023. Aunque la ley es un legado en su nombre, la familia continúa su lucha para que el caso individual no quede en la impunidad y se haga justicia.