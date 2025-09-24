Un ramillete estudiantil federal visitó El Tribuno de Jujuy

Una tarde de alegría y camaradería vivieron esta tarde en El Tribuno de Jujuy las 24 representantes provinciales que el viernes participarán en la elección nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en el estadio "23 de Agosto". Del agasajo también tomaron parte Martina Rauschenberger quien fue elegida el año pasado y Josefina Astorga quien ciñó la corona en el 2023.

Amenizaron el baile con sus coreos y acompañamiento los 5 pajes provinciales 2025, encabezados por Facundo Flores Lamothe. Y completaron la visita miembros del Ente Autárquico Permanente y de la Comisión Estudiantil.

"Nos gusta agasajarlas, tenerlas con nosotros, darles la bienvenida, decirles que todas son muy pero muy hermosas, disfruten mucho la fiesta, sean buenas personas, buenas mujeres y siempre háganse respetar", resaltó la administradora general de El Tribuno de Jujuy Jacqueline Méndez Mealla.

Mientras que Juan Bepre, coordinador del streaming, se encargó de hacer un repaso por los 45 años del diario más importante de la provincia, el surgimiento de la página web en el 2008 y en el 2018 de la plataforma digital; así como la labor del segmento Onda Estudiantil.

La comitiva juvenil reflejó gran cordialidad, amabilidad y buena onda para participar de todas las instancias que se propusieron: brindis, baile, karaoke, cámara 360º, presentes florales y sesión de fotos, videos y transmisión en vivo para el multimedio. Mientras que Karla Méndez Mealla, propietaria de Nova Estetika, se unió a la bienvenida y al sorteo de obsequios.

Las 24 candidatas que dejaron toda su simpatía en el edificio de Belgrano 246 fueron Martina García (Tucumán), Catalina Sánchez (Córdoba), Marina Melgarejo (Misiones), Gisele Delsol (La Pampa), Catalina Benavídez (San Juan), María Victoria Egea (San Luis), Sofía Masino (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Morena Ormachea (Catamarca), Gaia Conti (provincia de Buenos Aires), Delfina Mesples (Santiago del Estero), Valentina Saliva (Neuquén), Fiona Delgado (Chubut), Kiara Gringo (Río Negro), Pilar Zalazar (Corrientes), Emma Bordin (Mendoza), Vanina Vogel (Salta), Sofía Doldan (Formosa), Avril Russo (Santa Fe), Martina Sáenz (Entre Ríos), Martina Rodríguez (Tierra del Fuego), María Victoria Zamar (Jujuy), Paloma Garay (La Rioja), Diamela Figueroa (Santa Cruz) y Lola De Castro (Chaco).