Rodrigo Burgos ganó en Salta

Rodrigo Burgos comenzó la temporada de triatlón ganando en Salta. El jujeño se quedó con la prueba denominada "Primavera" demostrando una vez más supremacía sobre los competidores de la vecina provincia.

"Fue organizado por la Agencia Salta Deportes, hubo un buen marco de triatletas, fueron tres distancias, súper sprint donde nadamos 400 metros en una pileta de 50 metros, se pedaleó 10 kilómetros que fueron diez vueltas de un kilómetros y corrimos dos kilómetros y medio en un circuito de 500 metros", detalló ante El Tribuno de Jujuy.

Burgos, destacó que "la verdad muy motivante por la cantidad de corredores y de espectadores, ya que durante todo el recorrido la gente acompañó, estuvo presente, te alentaban, fue muy lindo".

Sucede que la distancia súper sprint permitió eso "largamos con la natación en una pileta, fue por andariveles, nos pusieron supuestamente por tiempos, habían ocho, nueve por andarivel, largamos uno tras el otro y resultó porque salió primero un competidor que hace natación, nada fuerte, después salimos del agua, tomamos la bici en una zona que tenía un kilómetros la vuelta y cerramos con la parte de pedestrismo también con un circuito similar lleno de gente", detalló Rodrigo Burgos.

De esta manera "podríamos decir que comenzamos con la temporada de triatlón, fue el primer torneo del año, aunque quedan un par de duatlones, queda uno en El Bordo, el 30 de noviembre se corre el triatlón de La Cumbre, será la segunda edición antes fue el tradicional biatlón que se sigue realizando por supuesto, ahora lo hicieron tri, lo realizó la Agencia de Salta Deportes con un circuito atractivo", comentó el deportista.

Y como siempre, apuntará a un medio ironman, el clásico triatlón de La Paz en Entre Ríos.