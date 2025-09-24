Efectivos detuvieron a un conocido delincuente

Efectivos de la Seccional 44° de la Unidad Regional Uno, llevó adelante arduas tareas investigativas que permitieron la detención de un hombre de 42 años apodado "La Chancha", sujeto con frondoso prontuario y múltiples causas en la Justicia.

El individuo estaba vinculado a seis actuaciones judiciales por delitos como "robo con arma, robo en poblado y en banda, hurto, encubrimiento y defraudación con tarjetas".

Durante las primeras semanas de agosto se lo relacionó con varios hechos en el barrio Belgrano, que incluyeron amenazas con arma blanca, sustracción de bienes y uso fraudulento de dinero.

Tras reunir pruebas y testimonios, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad solicitó un allanamiento, que se llevó a cabo días atrás y culminó con la aprehensión del acusado y el secuestro de varios objetos robados y documentación como tarjetas bancarias quedando el detenido.