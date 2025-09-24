°
24 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Adep
Mountain Bike
Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi
Adep
Mountain Bike
Liga Jujeña
investigación penal
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
Música
Corredor Bioceánico
Sergio Marcelo Jenefes
Flybondi

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Belgrano

Efectivos detuvieron a un conocido delincuente

Se trata de un hombre de 42 años apodado "La Chancha".

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 00:00
SECCIONAL 44º | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Efectivos de la Seccional 44° de la Unidad Regional Uno, llevó adelante arduas tareas investigativas que permitieron la detención de un hombre de 42 años apodado "La Chancha", sujeto con frondoso prontuario y múltiples causas en la Justicia.

El individuo estaba vinculado a seis actuaciones judiciales por delitos como "robo con arma, robo en poblado y en banda, hurto, encubrimiento y defraudación con tarjetas".

Durante las primeras semanas de agosto se lo relacionó con varios hechos en el barrio Belgrano, que incluyeron amenazas con arma blanca, sustracción de bienes y uso fraudulento de dinero.

Tras reunir pruebas y testimonios, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad solicitó un allanamiento, que se llevó a cabo días atrás y culminó con la aprehensión del acusado y el secuestro de varios objetos robados y documentación como tarjetas bancarias quedando el detenido.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD