Despedida a la querida “seño” Olga en Uquía

En el acto por el Día del maestro, conmemorativo a Domingo Faustino Sarmiento, la maestra de grado de la Escuela N° 27 de Uquía, Olga Martínez fue despedida con todos los honores y el reconocimiento por su dedicación al cumplir 35 años de servicio educando a niños y jóvenes.

"Hoy mis palabras nacen desde lo más profundo del corazón. Después de 35 años de servicio como maestra, me despido de esta escuela, que ha sido mi segunda casa, mi lugar de sueños, aprendizajes y desafíos", expresó en su despedida.

En el pequeño poblado quebradeño la conclusión de la etapa laboral de Martínez (muy reconocida por sus vecinos en esa localidad), fue un acontecimiento social en el cual todos quisieron estar presentes: la directora Andrea Sosa, el plantel docente, personal de servicio y padres de los alumnos.

"He tenido el privilegio de ver pasar generaciones de alumnos, de verlos llegar con timidez el primer día de clases y despedirlos después con la confianza de quien ha crecido, no solo en conocimientos, sino en valores, amistades y sueños. Cada niño que pasó por mi aula dejó en mí una huella imborrable, y espero haber dejado en ellos también algo de mi cariño, dedicación y pasión por enseñar", prosiguió Martínez.

Su trayectoria como maestra la inició en 1990 en la Escuela N° 354 "John Fitzgerald Kennedy" a cargo de 1er grado; luego continuó en la Escuela N° 339 "Juan Ignacio Gorriti" en el cargo de vicedirectora. Ambas instituciones en El Aguilar, desde donde regresó a su pueblo natal, Uquía después de 27 años.

En 2017 continúa su docencia en la Escuela N° 27 a cargo de 1ro, 2do y 3er. grado hasta cumplir los 35 años de servicio educando a los niños del 3er. grado. Debe destacarse que paralelamente se desempeñó como profesora en el Bachillerato N° 12 y en la Escuela de Educación Técnica N° 1, ambas en El Aguilar, y en el Colegio Secundario N° 26 de Uquía.

En la primaria se destacó como diseñadora de proyectos junto a sus alumnos para intervenir en las ferias de ciencias, llegando a participar con los estudiantes de Uquía en instancias nacionales en Córdoba y en Buenos Aires en varias oportunidades. A pesar de haber logrado su jubilación, mantendrá el cargo como Gestora de ferias de ciencias de Región Quebrada.

"Hoy cierro una etapa, pero lo hago con el corazón lleno de gratitud. La docencia me enseñó que los conocimientos se transmiten, pero los valores se siembran. Y sé que esas semillas seguirán germinando, aunque yo ya no esté en las aulas".

"Me llevo los recuerdos, las sonrisas y las lecciones que ustedes me dieron. Y aunque me despida como maestra, siempre seré una aprendiz de la vida", concluyó en su discurso de despedida