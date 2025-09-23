Normal de Humahuaca trajo sus bellos paisajes

La Escuela Normal de Humahuaca participó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un carruaje que dio vida a la película "Ralph, el demoledor", en un recorrido imaginario por la Quebrada, con una propuesta colorida que da a conocer sus atractivos turísticos.

La propuesta incluyó cuadros de la Virgen de la Candelaria, la Ruta 9, Maimará y el Hornocal, elaborados con semillas y una estética inspirada en las tradicionales ermitas de Semana Santa. El resto de la ornamentación se completó con flores y tiritas de papel crepé, aportando color y movimiento.

"Fue un trabajo integral y muy detallado. Aunque no tuvimos demasiado apoyo, logramos sacar adelante la carroza", expresaron Celeste Gutiérrez y Martina Díaz, estudiantes de la institución. El proyecto fue posible gracias a la organización y al compromiso de un grupo reducido de alumnos, ya que, si bien la escuela cuenta con unos 400 estudiantes, no todos se involucraron.

Para financiar materiales y gastos, los jóvenes realizaron ventas de empanadas y bonos contribución. Finalmente, 20 carroceros viajaron hasta la capital jujeña para mostrar su obra, alojándose en casas de familiares. Con esfuerzo y creatividad, lograron representar el espíritu de la Quebrada en una de las celebraciones estudiantiles más emblemáticas de la provincia.