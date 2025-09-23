°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Normal de Humahuaca trajo sus bellos paisajes

La carroza está elaborada con semillas y materiales reciclados.

Martes, 23 de septiembre de 2025 00:00

La Escuela Normal de Humahuaca participó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un carruaje que dio vida a la película "Ralph, el demoledor", en un recorrido imaginario por la Quebrada, con una propuesta colorida que da a conocer sus atractivos turísticos.

La propuesta incluyó cuadros de la Virgen de la Candelaria, la Ruta 9, Maimará y el Hornocal, elaborados con semillas y una estética inspirada en las tradicionales ermitas de Semana Santa. El resto de la ornamentación se completó con flores y tiritas de papel crepé, aportando color y movimiento.

"Fue un trabajo integral y muy detallado. Aunque no tuvimos demasiado apoyo, logramos sacar adelante la carroza", expresaron Celeste Gutiérrez y Martina Díaz, estudiantes de la institución. El proyecto fue posible gracias a la organización y al compromiso de un grupo reducido de alumnos, ya que, si bien la escuela cuenta con unos 400 estudiantes, no todos se involucraron.

Para financiar materiales y gastos, los jóvenes realizaron ventas de empanadas y bonos contribución. Finalmente, 20 carroceros viajaron hasta la capital jujeña para mostrar su obra, alojándose en casas de familiares. Con esfuerzo y creatividad, lograron representar el espíritu de la Quebrada en una de las celebraciones estudiantiles más emblemáticas de la provincia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD