Tenía pedido de captura y conducía un auto robado

Un hombre que tenía pedido de captura fue detenido, mientras ingería bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo denunciado como robado.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás a la noche, a la vera de la ruta provincial N°47 de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos sobre la presencia de una pareja que ingería bebidas alcohólicas en un vehículo, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato y constató la veracidad.

Al momento de ingresar los datos del conductor al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba un pedido de captura y una solicitud de paradero por comparendo. Además, el vehículo tenía un pedido activo de secuestro.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Unidad Regional 6, donde quedó a disposición de la Justicia, y el automóvil secuestrado.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.