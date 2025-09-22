°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Calidad de Vida
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Perico

Tenía pedido de captura y conducía un auto robado

Fue sorprendido mientras ingería bebidas alcohólicas en el rodado.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 23:40
OPERATIVO | MOMENTO DE LA DETENCIÓN DEL INCULPADO.

Un hombre que tenía pedido de captura fue detenido, mientras ingería bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo denunciado como robado.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás a la noche, a la vera de la ruta provincial N°47 de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos sobre la presencia de una pareja que ingería bebidas alcohólicas en un vehículo, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato y constató la veracidad.

Al momento de ingresar los datos del conductor al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba un pedido de captura y una solicitud de paradero por comparendo. Además, el vehículo tenía un pedido activo de secuestro.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Unidad Regional 6, donde quedó a disposición de la Justicia, y el automóvil secuestrado.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD