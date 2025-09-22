Falleció tras un choque frontal contra un remis compartido

Un hombre de 55 años falleció luego de protagonizar un choque frontal entre el vehículo que manejaba y una camioneta utilitaria, mientras circulaba por la ruta nacional N° 9, a la altura del paraje Huajara, de la localidad de Volcán. Otras cinco personas fueron trasladadas para ser asistidas en los hospitales más cercanos.

El incidente sucedió días pasados por la noche, cuando la víctima circulaba como el único ocupante de un vehículo marca Volkswagen Saveiro por la ruta 9 en sentido norte-sur.

En esas circunstancias, alrededor de las 23.30 mientras se desplazaba por el sector conocido como "curva de la muerte", por causas que son motivo de investigación, chocó de frente contra un vehículo marca Renault Kangoo que se desplazaba como remis compartido con cinco personas a bordo.

A raíz de la violenta colisión, fue necesaria la presencia del Same, que arribó de inmediato para las primeras curaciones a los protagonistas.

Sin embargo, al momento de llegar el personal médico el conductor de la Saveiro se encontraba sin signos vitales, por lo que el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital "Dr. Miguel Ángel Miskoff".

Mientras que las cinco personas que circulaban en el utilitario, un hombre que conducía y las cuatro mujeres que eran pasajeras, fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas a los hospitales de Maimará y Volcán, con diagnósticos de politraumatismo.

Como consecuencia, también debieron arribar al lugar el personal de la Seccional 12° de Volcán y de Criminalística para los peritajes correspondientes que permitan conocer las causales del siniestro vial.

Por otro lado, al cierre de esta edición, se desconocía el resultado del control de alcoholemia al conductor del remis, realizado por los integrantes de la Secretaría de Seguridad Vial.