Todo lo que tenes que saber para esta nueva edición de la elección reina provincial

Este lunes 22 de septiembre, Ciudad Cultural volverá a ser convocar a una multitud por la realización de la Elección de la Representante Provincial, donde se despide del trono, Josefina Blanco.

Tras las coronaciones departamentales, serán 16 las candidatas que se preparan para subir al escenario. Divididas en las 4 regiones que componen nuestra hermosa provincia.

La velada también contará de shows de baile y música post coronación con la presencia de Los Cafres (antes también se presentará La Yugular), que prometen un espectáculo lleno de energía y color.

El evento iniciará a las 19 horas con entrada libre y gratuita.

Datos del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este lunes se espera una temperatura mínima de 8º y las máxima alcanzará los 21º.

Durante la mañana hay probabilidades de llovizna de hasta 40%, mientras que en la tarde y principalmente la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado sin probabilidad de precipitaciones, pero se recomienda llevar abrigo ya que el evento es al aire libre.