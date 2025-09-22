Segunda exposición de carrozas en Ciudad Cultural

Esta tarde se desarrolló la segunda jornada de exposición de carrozas en Ciudad Cultural.

La propuesta busca brindar a la comunidad la posibilidad de disfrutar de cerca las carrozas y carruajes, permitiendo apreciar con mayor detalle cada uno de los trabajos.

Si bien en los desfiles el espectáculo de luces y movimiento ofrece una experiencia única, verlas de cerca invita a descubrir la dedicación de los estudiantes en cada trazo, figura y adorno, resaltando el esfuerzo y la creatividad que hay detrás de estas verdaderas obras de arte.

Cabe destacar también que este año se conto con la presencia de 80 carrozas que se lucieron en Ciudad Cultural, tanto de colegios de la capital como del interior..