22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
apoyo de EEUU
Thiago Medina
Tom Holland

Informacion General

Segunda exposición de carrozas en Ciudad Cultural

Con una destacada participación del público, se llevó a cabo la segunda jornada de exposición de carrozas y carruajes, donde la comunidad pudo admirar de cerca el trabajo de los estudiantes.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 16:09

Esta tarde se desarrolló la segunda jornada de exposición de carrozas en Ciudad Cultural.

La propuesta busca brindar a la comunidad la posibilidad de disfrutar de cerca las carrozas y carruajes, permitiendo apreciar con mayor detalle cada uno de los trabajos.

Si bien en los desfiles el espectáculo de luces y movimiento ofrece una experiencia única, verlas de cerca invita a descubrir la dedicación de los estudiantes en cada trazo, figura y adorno, resaltando el esfuerzo y la creatividad que hay detrás de estas verdaderas obras de arte.

