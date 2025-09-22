Sadir inauguró un moderno edificio para el Colegio N° 27 de El Bananal

El flamante edificio, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destaca por su infraestructura moderna, diseñada para optimizar el aprendizaje.

Durante el acto de inauguración, el gobernador Sadir enfatizó la importancia de la escuela como un "semillero de ideas y sinónimo de futuro". En ese sentido, destacó la relevancia de la inauguración del flamante edificio escolar para la comunidad, y valoró la dedicación de los docentes, a quienes calificó como un "ejemplo a seguir" para las futuras generaciones.

El mandatario, subrayó, además, el compromiso de su gestión con la educación y la salud pública, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país. “Pese al desfinanciamiento decidido unilateralmente por el Gobierno Nacional, no nos quedamos parados, trabajamos y gestionamos para tener un estado eficiente, haciendo equilibrio presupuestario, pero no a costa de la gente sino trabajando para la gente”, subrayó.

Reconocimiento al talento local

La jornada no solo fue motivo de celebración por la nueva infraestructura, sino que también sirvió para honrar el talento de los estudiantes de la institución. En el marco del evento, se reconoció a un grupo de alumnos que recientemente se consagraron ganadores del concurso “Sueños de radio”, organizado por la reconocida emisora Cadena 3 de Córdoba.

Los jóvenes de El Bananal obtuvieron el primer en la categoría "Ambiente" y, como resultado, se adjudicaron equipos de radios digitales completos.

El gobernador Sadir expresó su satisfacción por este logro, calificando a los estudiantes como un "motivo de orgullo" para la provincia. En un gesto de apoyo, anunció que el gobierno provincial cubrirá los gastos de traslado para que la delegación viaje a Córdoba y reciba su merecido premio.

En la ceremonia, gobernador estuvo acompañado por la ministra de Educación, Miriam Serrano, y el intendente de Yuto, David Abraham Paoli. También participaron en el evento el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat; el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torsiva; la supervisora de la Región V, Miriam Valencia; y la directora de la institución, Liliana Paniagua.