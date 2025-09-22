°
Aumenta el boleto de colectivo en Jujuy

La tarifa base será de $1.132,17 desde este martes 23. El precio varía según el destino, con aumentos para todas las líneas.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 15:58

A través de un comunicado de la Dirección de Fiscalización de Transporte, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy hizo oficial el nuevo cuadro tarifario para el boleto de los colectivos urbanos y de las líneas que conectan la capital con localidades vecinas.

El ajuste entrará en vigencia este martes 23 de septiembre desde las 8:30, impactando en los usuarios del transporte público de pasajeros. La tarifa base para los recorridos dentro de San Salvador de Jujuy y hasta Reyes se establecerá en $1.132,17.

Para los destinos un poco más alejados, como Guerrero y San Pablo de Reyes, el nuevo valor del boleto será de $1.302,32. Mientras que los pasajeros que se dirijan a Yala o a Termas de Reyes deberán abonar $1.471,71.

Los aumentos más significativos se observan en los recorridos hacia Los Nogales y Lozano, donde el boleto costará $1.641,86. La tarifa más alta corresponderá al viaje hasta León, que alcanzará los $1.811,25.

Cabe recordar que el último aumento fue en el mes de julio de este año. 

