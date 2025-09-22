Obras en el acceso a Palpalá: modifican el sentido de circulación por 20 días

Ya transita el proceso de fraguado de los trabajos de pavimentación con hormigón H21 en el acceso Norte a la ciudad. Por ello la Municipalidad de Palpalá anunció que temporariamente se modificará el ingreso de vehículos, por un periodo aproximado de 20 días, en el mencionado nudo vial a la altura de la estación de servicios. Por ese motivo, se solicita a los conductores, respetar la señalización explicitada en cartelería para dirigirse hacia los diferentes destinos y circulando con total precaución, teniendo en cuenta las velocidades establecidas.

La Municipalidad de Palpalá informa que en virtud de los plazos establecidos para el fraguado del pavimento de hormigón H21 y la liberación al tránsito en el acceso norte a la ciudad, los conductores de diferentes vehículos que ingresen o egresen de la ciudad, deberán realizarlo con precaución. Por ese motivo se habilitó temporariamente un cambio provisorio con la señalización dispuesta por un lapso de aproximadamente 20 días.

En tal sentido, Susana Carmona, agente municipal de la Dirección de Tránsito, señaló “en definitiva, el sentido de circulación dispuesto para las llegar a los diferentes destinos es el siguiente: Los vehículos que vienen desde San Salvador de Jujuy, en sentido Norte-Sur, llegan hasta interceptar el inicio de la obra, luego toman la mano izquierda circunvalando por la rotonda en doble mano, pasando por debajo puente San Martin, para de allí poder acceder a la avenida Congreso o la avenida Martijena”, destacó.

En esa misma línea agregó que “en tanto que los vehículos que vienen de Carahunco o Forestal, deben seguir la señalización hasta una rotonda provisoria, indicada. Allí los conductores que tienen destino a San Salvador de Jujuy, siguen en línea recta, mientras que los vehículos que desean ingresar a la ciudad, deben girar por mano izquierda para después efectuar el trayecto mencionado en el punto anterior”.

Por otra parte, Carmona, también se refirió a los conductores que salen del barrio Constitución o del centro de la ciudad, explicando que “deben tomar la calle en doble sentido que pasa por debajo del puente San Martín, seguir en línea recta en dirección Norte y hasta interceptar con el segundo pasaje de la rotonda provisora, para en caso de ir a ciudad capital, continuar en línea recta. En cambio, si se quiere dirigir a la ciudad, girar mano izquierda para volver en sentido Norte-Sur hasta llegar a la primera rotonda, girando en sentido mano izquierda para tomar la rotonda hasta pasar por debajo del puente y optar por el destino elegido”, sentenció.