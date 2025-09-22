°
22 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Palpalá

Gran pintada primaveral en Palpalá

Se realizará mañana, martes 23, en la avenida Martijena. Se invita especialmente a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario a participar en esta actividad desde las 10 hasta las 16 horas.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 17:20

La Municipalidad de Palpalá convoca a la comunidad a participar en la tradicional Pintada Primaveral que se realizará mañana, martes 23, en la avenida Martijena. Se invita especialmente a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario a participar en esta actividad desde las 10 hasta las 16 horas.

Se realizará un concurso al mejor dibujo. Para participar, se solicita colaborar con un alimento no perecedero en apoyo al proyecto de la reina departamental Angelina Armella.

La misma invitación se extiende a todo el público e instituciones que desee plasmar su arte en la avenida Martijena, a los pies del monumento a San Cayetano. Por ellos se solicita a los participantes llevar pinceles y material necesario dependiendo de la técnica que realizarán. El Departamento de la Juventud dispondrá de puntos de hidratación, en tanto que el municipio proporcionará pintura.

