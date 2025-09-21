Chocó un árbol tras perder el control de su vehículo

Un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol y se presume que circulaba a alta velocidad.

Fuentes consultadas por este diario, indicaron que el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 10 sobre un tramo de la calle República Dominicana del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

En esas circunstancias el conductor de un vehículo utilitario, por razones que se investigan, perdió el control del rodado, subió a la vereda y colisionó contra un árbol.

El hecho generó preocupación en los vecinos, debido a que sucedió frente a una guardería infantil y un taller de contención para niños y adolescentes, y que minutos previos al choque un hombre paseaba por la misma vereda del hecho.

Vecinos indicaron a este matutino que, a pesar de los lomos de burro, los conductores manejan a alta velocidad y solicitaron a la municipalidad capitalina que señalice el sector antes que ocurra una tragedia.