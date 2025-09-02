¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Unju
Inflación 2025
Cristina Kirchner
Cazzu
Venezuela
Roger Waters
Virales
impuesto automotor
El duro testimonio de Cazzu sobre su conflicto con Nodal

La cantante jujeña reveló que en una mediación con su expareja, Christian Nodal, le negaron la autorización para viajar con la bebé.

Martes, 02 de septiembre de 2025 20:00
Cazzu denunció trabas legales para salir del país con su hija

En una reciente entrevista con el podcast “Se Regalan Dudas”, la artista jujeña Cazzu relató una dura situación que atravesó durante una mediación judicial con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, vinculada a la hija que tienen en común.

En una reciente entrevista con el podcast “Se Regalan Dudas”, la artista jujeña Cazzu relató una dura situación que atravesó durante una mediación judicial con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, vinculada a la hija que tienen en común.

Según contó, le pidió un permiso a Nodal para poder salir del país con la bebé y, ante la negativa, la mediadora ofreció una autorización hasta los cinco años de la niña en lugar de hasta los 18. Sin embargo, la respuesta del abogado de Nodal la dejó aún más expuesta: “Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

La cantante describió el momento como uno de los más difíciles de su vida: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el puto control sobre vos y tu hija’. Fue uno de los peores momentos. Yo salí sin poder respirar de ahí dentro” señaló.

Cazzu agregó que en otra ocasión solicitó a un juez de paz un permiso para viajar con su hija por motivos laborales. Aunque obtuvo la autorización, aseguró que al llegar a Migraciones se sintió “una criminal”.

 

