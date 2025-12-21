Cayó un nuevo sospechoso por el triple crimen narco

A tres meses del triple femicidio narco de la localidad bonaerense de Florencio Varela, las autoridades detuvieron en las últimas horas al sospechoso número 12 de la causa.

Se trata de Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, quien era buscado por su presuntamente formar parte de la banda que planificó los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Según confirmaron fuentes del caso, Mallon habría mantenido un encuentro con la menor de las víctimas pocas horas antes del crimen y los investigadores consideran que tuvo un rol relevante en la organización del hecho.

La captura del nuevo sospechoso se concretó durante la noche del viernes pasado en su domicilio de Berazategui y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, encabezada por el comisario mayor Flavio Marino.

El operativo, ordenado en el marco del expediente que ahora dirige la Justicia Federal de Morón, constituye el primer arresto desde que la causa pasó a ese fuero, bajo la intervención de la fiscal Mariela Labozzetta.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, en la tarde del 18 de septiembre el nuevo detenido participó en una reunión clave en una parrilla de Avellaneda. En ese encuentro, también estuvo presente Alex Roger Ydone Castillo (50), actualmente prófugo en esta misma causa.

La reunión habría servido para definir los últimos detalles de la planificación del triple crimen y, según los investigadores, fue Mallon quien citó a Lara Gutiérrez con la promesa de una fiesta en una vivienda de Florencio Varela y el pago de 300 dólares para cada una de las chicas.

Para contextualizar, las víctimas desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 tras subirse a una Chevrolet Tracker blanca, ubicada luego calcinada en un descampado. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una casa de Villa Vatteone. La pista de los celulares y los análisis de cámaras de seguridad permitieron reconstruir cómo se realizó el secuestro y posterior asesinato.

Bernabé Jesús Mallon siempre estuvo en mira de los investigadores, quienes implementaron desde el principio distintas estrategias para seguirle el rastro. Desde un primer momento, los detectives analizaron grabaciones de cámaras de seguridad y revisaron llamadas telefónicas, además de hacer seguimientos en la calle de forma encubierta.

Así lograron identificar a Mallon, quien tenía antecedentes y mantenía una supuesta relación comercial con uno de los principales implicados en la causa. Los investigadores comprobaron que ese vínculo comercial era solo una fachada para encubrir actividades ligadas a la venta de drogas y que el ahora detenido tenía un papel importante dentro del grupo.

El 5 de diciembre de 2025, Mallon se presentó ante la Justicia y fue interrogado. Durante la declaración, negó conocer a uno de los principales investigados, evitó dar su número de teléfono y cayó en contradicciones ante preguntas sobre hechos que ya estaban comprobados. Su actitud nerviosa y las respuestas poco firmes reforzaron las sospechas en su contra.

Después de esa instancia, los agentes notaron movimientos extraños: Mallon vendió un auto, cambió de hábitos y otras personas comenzaron a sacar sus pertenencias de la casa. Ante estos indicios de una posible fuga, la justicia ordenó allanar su domicilio y detenerlo de inmediato, cerrando así el círculo sobre uno de los principales sospechosos de la causa.

El hombre fue detenido en el marco de un allanamiento en su casa, donde además se incautaron seis teléfonos celulares y otros elementos de interés.

La audiencia indagatoria del detenido fue fijada para el 22 de diciembre, mientras el expediente continúa con nuevas líneas investigativas centradas en el análisis de comunicaciones y movimientos de cuentas bancarias de los imputados.

La Justicia lo acusa de ser el presunto entregador de las jóvenes

El 12º detenido en la causa fue identificado por primera vez en una filmación registrada el 18 de septiembre en una parrilla de Avellaneda, donde se lo ve junto a otros imputados ya detenidos. La teoría de la acusación señala que esa tarde él habría invitado a Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas, a la fiesta falsa y le habría ofrecido pagarle 300 dólares para que vaya con sus amigas. Hace un tiempo, Mallon fue citado por los investigadores para dar explicaciones sobre esas imágenes. Él intentó justificar su presencia alegando tener un vínculo comercial con uno de los principales sospechosos.

Sin embargo, el análisis de las pruebas recolectadas reveló que esa relación era solo una fachada para encubrir actividades ilícitas, principalmente relacionadas con la comercialización de drogas. Tras un análisis más exhaustivo, los investigadores determinaron que Bernabé Mallon en realidad ocupaba un rol jerárquico dentro de la organización criminal, similar al de otros miembros ya arrestados.

La situación del sospechoso se complicó aún más el pasado 5 de diciembre, cuando lo citaron a comparecer ante la Justicia otra vez. Allí, ante la Secretaría N° 8 del juzgado, tuvo varias contradicciones: negó conocer a uno de los principales imputados, pese a que existían registros fílmicos y de comunicaciones que lo ubicaban junto a él; se mostró visiblemente nervioso ante preguntas clave; y se negó a aportar su número de teléfono, alegando no utilizar líneas telefónicas.

Esta afirmación resultó poco creíble para los fiscales. Además, sus declaraciones sobre hechos y movimientos ya comprobados por la investigación no coincidían con la evidencia. Actualmente, la causa sigue en desarrollo, con el análisis de comunicaciones, movimientos financieros y la búsqueda de otros posibles involucrados. Las contradicciones y conductas de Mallon, sumadas a la evidencia reunida, resultaron determinantes para su detención y para avanzar en el esclarecimiento de la compleja trama criminal.