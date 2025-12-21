Detenidos, secuestro de droga, armas y dinero

Tras una exhaustiva tarea de iinvestigación penal preparatoria que llevó varios meses de seguimiento, las fuerzas de seguridad irrumpieron en nueve domicilios de la ciudad de Libertador General San Martín y detuvo a once personas.

El operativo tuvo como objetivo principal desbaratar puntos de venta de estupefacientes que operaban bajo la modalidad de "narcomenudeo".

La coordinación estuvo a cargo de los escalones de asalto del Ceop y el Cuerpo de Infantería, quienes actuaron en simultáneo en los barrios Raúl Alfonsín, El Triángulo y San Martín de Libertador.

Bajo las directivas del fiscal especializado en Narcomenudeo y la supervisión de los ayudantes fiscales, se logró la aprehensión de once personas (7 hombres y 4 mujeres) vinculadas a la comercialización de sustancias.

Además de dinero en efectivo: con un total de $1.710.120, además de 200 dólares y moneda boliviana.

Por otra parte se supo que los efectivos incautaron más de 250 dosis de pasta base y cocaína, además de una plantación con 9 plantines de marihuana.

Los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre 22 con 14 cartuchos, una réplica de arma de fuego, 33 teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados.

En el barrio Raúl Alfonsín, se realizaron 6 de los 9 allanamientos, hallando balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento.

Asimismo, en el barrio El Triángulo, se produjo uno de los decomisos más importantes del año en el departamento de Ledesma, con 175 envoltorios de pasta base encontrados en una sola vivienda.

Con este golpe al tráfico local, la Policía de la Provincia busca llevar tranquilidad a los vecinos de Libertador, quienes habían denunciado el incremento de la inseguridad en la zona.