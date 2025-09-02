¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Purmamarca entre los 50 pueblos más hermosos del mundo

La localidad jujeña se ubicó en el puesto 24 del ranking elaborado por la agencia internacional Unforgettable Travel Company. 

Martes, 02 de septiembre de 2025 14:14
Indiscutido | El pueblo quebradeño de Purmamarca uno de los mayores atractivos de Jujuy.

Purmamarca distante a unos 60 kilómetros de esta ciudad, se ubicó en el puesto 24 de la lista de los 50 destinos más hermosas del mundo, de acuerdo a un estadio elaborado por la agencia internacional Unforgettable Travel Company.

La selección fue celebrada por los prestadores de servicios turísticos de esa localidad quebradeña como también por sus autoridades municipales. En particular la directora de Turismo municipal, Violeta Ramos expresó su satisfacción por el posicionamiento logrado a nivel mundial.

Unforgettable Travel Company, especializada en destinos que se diferencias de los tradicionales, además de Purmamarca también están Giethoorn (Países bajos), Eguisheim (Francia), Cinque Terre (Italia), Hallstatt (Austria), Reine (Noruiega) y Shirakawa-go (Japón).

La consultora al elaborar el listado no sólo consideró la belleza visual natural, también evaluó aspectos culturales, tradiciones vivas, sostenibilidad y capacidad para conservar la identidad local.

